Nicolas Zorn ist neuer Sales Manager für institutionelle Kunden im Frankfurter Vertriebsbüro von Generali Investments Partners. In dieser Funktion hat er besonders Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Versorgungswerke im Fokus. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIP) stärkt ihr Vertriebsbüro in Frankfurt am Main mit Nicolas Zorn als Sales Manager für institutionelle Kunden. Er soll den Ausbau der Vertriebskapazitäten von Generali Investments auf dem ...

