MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro will 2022 deutlich mehr umsetzen als im vergangenen Jahr. Der Erlös solle auf rund 700 Millionen Euro gesteigert werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in München mit. Mitte Dezember hatte der Vorstand die Prognose für 2021 erneut angehoben auf 535 Millionen Euro. Zuletzt notierte die Aktie rund zwei Prozent tiefer Im laufenden Jahr soll die bereinigte operative Marge dann bei 14 Prozent liegen. Diesen Wert hatte das Management auch für die Profitabilität von 2021 anvisiert. Der vollständige Bericht für das beendete Geschäftsjahr soll am 29. April vorgelegt werden.