Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.01.2022

Kursziel: 7,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,10 auf EUR 7,10.



Zusammenfassung:

ad pepper hat die Q4-Prognose aufgrund der schwächer als erwarteten Entwicklung der Segmente ad pepper media und Webgains gesenkt. Die Gruppe prognostiziert nun einen Q4-Umsatz von EUR7 Mio. (vorherige Prognose: EUR8 Mio.) und ein Q4-EBITDA im Bereich von EUR0,6 - EUR0,8 Mio. (keine vorherige Prognose, Q4/20: EUR2,2 Mio.). Für 2021 erwartet ad pepper einen Umsatz von EUR27,4 Mio. (2020: EUR25,6 Mio., +7% J/J) und ein EBITDA in der Spanne von EUR4,2 Mio. - EUR4,4 Mio. (2020: EUR6,6 Mio., -33% bis -36% J/J). Q4 ist normalerweise das stärkste Quartal aufgrund des Weihnachtsgeschäfts, wenn die digitale Werbung ihren jährlichen Höhepunkt erreicht, insbesondere im Segment Webgains. Die Abhängigkeit vom Weihnachtsgeschäft verringert aber auch die Visibilität, da der Umsatz im 4. Quartal von den digitalen Werbeausgaben der Kunden in den fünf Wochen vor Weihnachten abhängt, insbesondere in den Tagen um den Black Friday und Cyber Monday. Das Einkaufsverhalten und damit die digitalen Werbeausgaben in diesem kurzen Zeitraum sind schwer vorherzusagen. Die bisherige Prognose für Q4 wurde am 19. Oktober 2021 abgegeben und musste nun angepasst werden. Trotz dieses Rückschlags halten wir die grundlegenden Treiber (steigender Anteil des Online-Shoppings & der digitalen Werbung) für intakt. In Q4/21 war der Pandemieeffekt, der in Q4/20 aufgrund von harten Lockdown-Maßnahmen sehr stark war, jedoch insgesamt geringer als erwartet. Im Jahr 2021 investierte ad pepper in Personal und regionale Expansion. Dies belastet die Margen, legt aber den Grundstein für weiteres Wachstum. Angesichts der schwächeren Zahlen für 2021 haben wir unsere Prognosen für 2022 und die Folgejahre gesenkt. Basierend auf der Guidance von ad pepper für 2021 gehen wir für 2022 von einem Umsatzwachstum von 10% und einem EBITDA-Wachstum von 28% im Jahresvergleich aus. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR7,10 (vorher: EUR8,10). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 8.10 to EUR 7.10.



Abstract:

ad pepper has lowered Q4 guidance due to weaker than expected performance of the ad pepper media and Webgains segments. The group is now guiding for Q4 revenue of EUR7m (previous guidance: EUR8m) and Q4 EBITDA in the range of EUR0.6m - EUR0.8m (no previous guidance, Q4/20: EUR2.2m). For 2021, ad pepper is guiding for EUR27.4m in revenue (2020: EUR25.6m, +7% y/y) and EBITDA in the range of EUR4.2m - EUR4.4m (2020: EUR6.6m, -33% to -36% y/y). Q4 is usually the strongest quarter of the year due to the Christmas business when digital advertising reaches its annual peak, especially in the Webgains segment. But the dependence on the Christmas business also lowers visibility as Q4 revenue hinges on clients' digital ad spending in the five weeks before Christmas, especially the days around Black Friday and Cyber Monday. The shopping behaviour and thus the digital ad spending in this short period are difficult to predict. The previous Q4 guidance was given on 19 October 2021 and has now had to be adjusted. Despite this setback, we believe that the fundamental drivers (increasing share of online shopping & digital advertising) are intact. However, in Q4/21, the pandemic effect, which was very strong in Q4/20 due to severe lockdowns, was overall lower than expected. In 2021, ad pepper invested in personnel and regional expansion. This burdens margins, but lays the foundations for further growth. Given the weaker 2021 figures, we have lowered our forecasts for 2022 and the following years. Based on ad pepper's 2021 guidance, we now assume that the top line will grow by 10% and EBITDA by 28% y/y in 2022. An updated DCF model yields a new price target of EUR7.10 (previously: EUR8.10). We confirm our Buy recommendation.



