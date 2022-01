3D-Print-Technologieunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, erschwinglichen Wohnraum für das 21. Jahrhundert zu schaffen und verspricht, die Bauzeit für Häuser von drei Monaten auf nur fünf Tage zu verkürzen

Apis Cor, ein im US-Bundesstaat Florida ansässiges Unternehmen für die additive Fertigung, wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) zum öffentlichen Angebot von Aktien zugelassen und ist damit das erste Unternehmen seiner Art. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die additive Fertigung (auch bekannt als 3D-Druck) in Kürze ein exponentielles Wachstum erfahren wird, da Bauunternehmen beginnen, 3D-Drucktechnologien auf globaler Ebene zu übernehmen.

With the aim of providing affordable housing for the 21st century, Apis Cor vows to reduce home-construction times from three months to a mere five days. (Photo: Business Wire)