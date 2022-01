Unterföhring (ots) -In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 100.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge der neuen ProSieben-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Christian Düren moderiert die Show-Reihe. Er begrüßt unter anderem die "Lucky Stars" Lilly Becker, Charlotte Würdig, Marcel Reif und Wigald Boning.So funktioniert "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!"Ein:e Kandidat:in spielt um insgesamt 100.000 Euro. Wie hoch der Gewinn ist, entscheidet eine Kombination aus Wissen, Geschick und der richtigen Taktik. Gemeinsam mit je einem Star spielt der/die Kandidat:in in fünf Quizrunden um bis zu 5.000 Euro. Der Star kann den erspielten Betrag verdoppeln, wenn er die abschließende Challenge erfolgreich meistert. Welcher der fünf Stars zum Einsatz kommt, entscheidet alleine der/die Spieler:in.Mit maximal 50.000 Euro geht es somit in die Finalrunde, in der noch einmal alles auf dem Spiel steht. Das erspielte Geld wird in fünf Teile aufgeteilt, um die die fünf Stars in fünf Finalaufgaben nochmals spielen müssen. Schafft der "Lucky Star" die Aufgabe, verdoppelt sich der Anteil. Scheitert er, ist sein Betrag endgültig verloren ...Moderator Christian Düren: "Bei 'Lucky Stars' kommt es nicht nur auf die Kandidatinnen oder Kandidaten selbst an, sondern auch auf den Promi. Das kann - je nach Promi-Auswahl und Kategorie - sehr gut klappen oder ziemlich in die Hose gehen."Die fünf Ausgaben der neuen ProSieben-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" werden von der Redseven Entertainment GmbH produziert.ProSieben zeigt die neue Quiz-Game-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" im Frühjahr 2022.Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5121324