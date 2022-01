Die Exporte der Volksrepublik haben 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent angezogen.Peking - Dank boomender Bestellungen während der Corona-Pandemie ist Chinas Aussenhandel im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Die Exporte der Volksrepublik zogen im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent an, wie die Pekinger Zollbehörde am Freitag mitteilte. Insgesamt führte China demnach Waren im Wert von 3,36 Billionen US-Dollar (2,92 Billionen Euro) in andere Staaten aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...