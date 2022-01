DJ Medaro Minings Proof of Concept - Innovatives Extraktionsverfahren von Lithium mit Wirksamkeitsnachweis

Medaro Minings Proof of Concept - Innovatives Extraktionsverfahren von Lithium mit Wirksamkeitsnachweis

Die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7), ein vielseitiger Mineralexplorer und Joint Venture-Partner von Global Lithium Extraction Technologies Inc., freut sich bekanntgeben zu können, dass anhand der jüngsten Laborergebnisse die technische Funktionalität und Leistungsfähigkeit seines innovativen Extraktionsverfahrens von Lithium bestätigt werden konnte. Die sogenannte Spodumenverarbeitungstechnologie hat damit möglicherweise alle anderen derzeit kommerziell genutzten Methoden übertroffen.

Eine kritische Überprüfung der an der Medaro-Technologie beteiligten chemischen Reaktionen hat nun den Nachweis geliefert, dass alle Reaktionen mit den grundlegenden Prinzipien der chemischen Thermodynamik und Kinetik übereinstimmen. Anhand der Reaktionen wird auch ein chemisches Kontinuum zwischen den verschiedenen Medaro-Methoden als einer Gruppe von miteinander verbundenen chemischen Abläufen erkennbar, die es technisch und wirtschaftlich möglich machen, zwei oder mehrere Mineralkomponenten (Li2CO3, LiOH, Li2O und Li) in kommerzieller Qualität in einer einzigen Verarbeitungsanlage zu extrahieren.

Die Überprüfung der chemischen Reaktionen hat die Übereinstimmung mit den grundlegenden Prinzipien belegt.

Das innovative Extraktionsverfahren wurde für die nachhaltige Gewinnung von Lithium entwickelt und kann die Kosten zur Produktion aus hartem Gestein insgesamt erheblich reduzieren - wahrscheinlich um bis zu 50 %. Das innovative Verfahren ist eine auf einem thermochemischen Lösungsmittel basierten Extraktionsmethode, die Lithiumkarbonat (Li2CO3) und / oder Lithiumhydroxid (LiOH) schnell aus verschiedenen (LiAlSi2O6-reichen) Spodumen-Konzentraten produziert. Der besondere Vorteil der Extraktionsmethode ist jedoch, dass sie auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann - ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil. Medaro baut seine Testkapazitäten nun im Labormaßstab weiter aus und konzentriert sich hier vor allem auf die Entwicklung und Herstellung spezieller Anlagenteile für den Einsatz unter Rahmenbedingungen, die jenen in zukünftigen Großanlagen sehr nahe kommen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Arbeiten an einer Konfiguration, die bei Temperaturen über 200 C und bei Drücken bis ca. 10 atm funktioniert, kurz vor dem Abschluss stehen.

Dr. James G. Blencoe, Ph.D., der als CTO und Chefentwickler der Technologie verantwortlich zeichnet, erklärt: "Die bis dato durchgeführten Labortests belegen eine Lithiumextraktion von annähernd 100 % bei gleichzeitiger Herstellung mehrerer Nebenprodukte in einem kontinuierlichen Verfahren. Das Systemdesign bestätigt einmal mehr die ursprüngliche These, nach der relativ kompakte und solide Extraktionsanlagen direkt am Betriebsstandort der Mine errichtet werden können, was zu erheblichen Einsparungen bei den Produktionskosten und beim Transport führt. Zusätzlich gewährleistet der geschlossene Doppelkreislauf des Systems das Erreichen quantifizierbarer ESG-Ziele für saubere Technologien und ermöglicht eine industrielle Verarbeitung im kommerziellen Maßstab mit nur minimalen Umweltauswirkungen."

Diese Nachricht dürfte für einiges Aufsehen an der Börse sorgen, denn dieses Proof-of-Concept ist nicht nur ein Meilenstein für das Unternehmen selbst, sondern für die gesamte Branche. Denn damit verhilft das Unternehmen dem gesamten Bergbausektor und damit auch der Automobilindustrie zu höchster Profitabilität. Allerdings hat sich die Medaro Mining Corp. diese Aufmerksamkeit nicht nur wegen ihres innovativen Extraktionsverfahrens verdient, das Unternehmen, geführt von erfahrenen Geologen, Geochemikern und Bergbauexperten, verspricht seinen Anlegern einen Renditehebel, der aktuell seinesgleichen sucht.

Das ist tatsächlich gerade die einzige Chance, um vom Lithium-Hype zu profitieren! Die einzige Chance für Anleger aktuell vom Lithium-Hype zu profitieren und das Maximum an Rendite rauszuschlagen, ist eine Investition in Lithium-Aktien. Denn im Gegensatz zu den meisten Rohstoffen wird Lithium nicht an einer Terminbörse gehandelt. Die London Metal Exchange arbeitet zwar daran, aber bislang ist dort der Lithium-Handel noch nicht möglich. Anleger können derzeit nur in Unternehmen investieren, die an verschiedenen Teilen des Lithiumzyklus beteiligt sind. Und hier sollte man auf eine Aktie setzen, die das größte Wachstumspotential besitzt. Da die Global-Player der Lithium-Branche schon lange nicht mehr zu Schnäppchenpreisen zu haben sind, sollte man jetzt auf Lithium-Aktien setzen, bei denen das Ausbruchspotential noch bevorsteht. Und da dürfte die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7) nach dieser Nachricht ein wahrer Geheimtipp sein. Die Vielseitigkeit, aber vor allem die innovative Extraktionstechnik dürfte dem Unternehmen einen echten Vorsprung in der Branche verschaffen.

Das Upside-Potential des Lithium-Players scheint angesichts der beschriebenen Chancen gerade enorm zu sein und bietet noch eine vorzügliche Kursvervielfachungschance auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau.

Wer also eine gewisse Risikobereitschaft mitbringt, der könnte aktuell einen nahezu perfekten Zeitpunkt für einen Einstieg in die Medaro Mining Corp. vorfinden. Wenn das Unternehmen erst auf den Kaufzetteln größerer Fondsgesellschaften auftaucht, womit nach dieser Nachricht in Kürze zu rechnen ist, dürfte es für das nächste satte Kursplus schon zu spät sein. Sichern Sie sich also schon jetzt Ihre Gewinnmöglichkeiten und legen sich erste Stücke ins Depot.

Empfehlung

Nach erfolgtem Markteintritt steiler Umsatzpfad möglich!

Die einzige Chance für Anleger aktuell vom Lithium-Momentum zu profitieren und das Maximum an Rendite rauszuschlagen, ist eine Investition in Lithium-Aktien. Denn im Gegensatz zu den meisten Rohstoffen wird Lithium nicht an einer Terminbörse gehandelt.

Die London Metal Exchange arbeitet zwar daran, aber bislang ist dort der Lithium-Handel noch nicht möglich. Anleger können derzeit nur in Aktien von Unternehmen investieren, die an verschiedenen Teilen des Lithiumzyklus beteiligt sind. Und hier sollte man auf ein Unternehmen setzen, das mittel- bis langfristig das größte Wachstumspotential besitzt.

Ein solches Unternehmen dürfte aktuell die Medaro Mining Corp. sein - die Aktien des Unternehmens sind an der Canadian Securities Exchange (CSE) und im deutschen Freiverkehr notiert und können spesengünstig direkt an Deutschen Börsen / Handelsplätzen gekauft werden.

Kernkompetenz des Unternehmens ist die Forschung an und die Entwicklung von Lithium, die Extraktionstechnologie des Unternehmens kann sogar schon eine nachgewiesene technische Erfolgsbilanz aufweisen. Klar, alle Käufe auf dem Aktienmarkt sind mit einem gewissen Risiko verbunden, aber der besondere Vorteil der Medaro Mining Corp. dürfte seine Vielseitigkeit sein. Denn das Unternehmen ist nicht nur auf den Lithiumabbau fokussiert, sondern mit Hilfe seiner innovativen Extraktionstechnologie auch auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Aufbereitung von Spodumen.

The trend is your friend

Für versierte und gewinnorientierte Investoren dürfe die Medaro Mining Corp. aktuell ein intelligenter Stockpick sein, ein erstklassiges, unterbewertetes Papier und daher aktuell genau die richtige Strategie im boomenden Lithiummarkt.

Aus diesem Grund ist auch ein zunehmendes Interesse des Kapitalmarkts an dieser Aktie zu erwarten, weil die unterbewertete Marktkapitalisierung in Kombination mit den aussichtsreichen Explorationsaktivitäten und der Reputation des Managements zunehmende Aufmerksamkeit erzeugen dürfte.

Wenn das Unternehmen erst auf den Kaufzetteln größerer Fondsgesellschaften auftaucht, davon sollte man schon bald ausgehen, dürfte es für das nächste satte Kursplus schon zu spät sein. Sichern Sie sich also schon jetzt Ihre Gewinnmöglichkeiten und legen sich erste Stücke der Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7) ins Depot.

Über Medaro Mining Corp.

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen "Superb Lake" in Thunder Bay (Ontario) bzw. "CYR South" in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture "Global Lithium Extraction Technologies" beteiligt. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit die exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung einer neuen und radikal anderen thermochemischen Technologie zu erwerben, die zu einer schnellere Extraktion von Lithium aus Spodumen (LiAlSi2O6) führt und in hochreines Lithiumcarbonat (Li2KO3) und/oder Lithiumhydroxid (LiOH) und/oder Lithiummetall (Li) umwandelt.

Zu den Nebenprodukten der Wertschöpfung gehören Aluminiumoxid (Al2O3) und hochwertige Kieselsäure (SiO2). Die Methode ist kompakt, modular, hochgradig skalierbar und kann an entfernten geografischen Standorten eingesetzt werden. Dabei werden nur drei Rohstoffe benötigt: Spodumen-Konzentrat, hochreines Kohlendioxid (CO2), das bei der Bildung von Lithiumcarbonat verbraucht wird und Wasser (H2O), das bei der Bildung von Lithiumhydroxid verbraucht wird. Die Technologie umfasst Schritte zur Senkung der Kosten für die Bildung und Reinigung von Spodumenkonzentrat. Globales Branchenwachstum vorantreiben

