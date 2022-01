Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Dezember einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.Das Jahr 2021 habe der Dachfonds mit einer erfreulichen Wertsteigerung in Höhe von 2,4% abgeschlossen.Der Dezember sei von einem Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus geprägt gewesen, was zu Kursverlusten bei Staatsanleihen hoher Bonität geführt habe. Auch Unternehmensanleihen hoher Bonität hätten Wertminderungen verzeichnet, während Hochzinsanleihen den Monat unterstützt von der wieder zunehmenden Risikobereitschaft der Marktteilnehmer mit Wertzuwächsen abgeschlossen hätten. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem schwierigen Marktumfeld sehr überzeugende Ergebnisse geliefert und seien um bis zu 0,9% angestiegen. ...

