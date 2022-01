Das australische Unternehmen Altech Industries hat angekündigt, in der Lausitz eine Fabrik für Batterie-Vorprodukte zu errichten. Im Industriepark Schwarze Pumpe soll Aluminiumoxid für die Beschichtung von Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Der Industriepark Schwarze Pumpe (ISP) liegt an der Grenze der Bundesländer Brandenburg und Sachsen, zwischen Spremberg und Spreetal. Dort will Altech ...

