FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 32 (34) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 570 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 240 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2320 (2510) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1815 (1735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 410 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3700 (3250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (66) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MARKS & SPENCER TARGET TO 275 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5500 (5300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 304 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 321 (306) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1280 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3850 (4000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 832 (861) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3351 (3524) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 342 (521) P - DEUTSCHE BANK CUTS PERSIMMON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2897 (3268) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS REDROW PRICE TARGET TO 801 (809) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 189 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1207 (1259) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5429 (4555) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 438 (442) PENCE - EXANE BNP CUTS BAE SYSTEMS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 575 PENCE - EXANE BNP CUTS ROLLS-ROYCE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 125 PENCE - GOLDMAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 460 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENISHAW TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 6550 (6450) PENCE - GOLDMAN REINITIATES SMITHS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1840 PENCE - JPMORGAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 768 (777) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES SHELL B WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2500 PENCE - JPMORGAN REINITIATES SHELL WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2500 PENCE - RBC CUTS WAREHOUSE REIT TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 180 (175) P - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1425) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 500 (465) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 625 (550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 33 (31) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HAYS PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'OUTPERFORM' (SECTOR P,) - PRICE TARGET 325 (280) P - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1225 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 150 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 157 (188) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BT GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 170 (135) PENCE - UBS RAISES RELX TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2615 (2135) PENCE - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1550 (1190) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de