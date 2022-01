Der Bauboom und die voranschreitende Digitalisierung in vielen Teilen der Welt treiben Wacker Chemie weiter an. Auf Basis vorläufiger Zahlen liegt das operative Ergebnis im Schlussquartal über der eigenen Prognose und über der durchschnittlichen Analystenschätzung, wie der MDAX-Konzern am Donnerstagabend mitgeteilt hatte. Auf Basis vorläufiger Berechnungen erreichte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...