Der Grüne Zukunft Index ist ein weiteres Angebot der Stuttgarter zur nachhaltigen Altersvorsorge. Die Unternehmen, in die investiert wird, werden auf ESG-Kriterien geprüft. Kunden können aus bis zu 40 Unternehmen aus acht nachhaltigen Themengebieten wählen. Die Stuttgarter bietet mit dem Grüne Zukunft Index eine nachhaltige Altersvorsorge an. Ab Februar 2022 kann der Grüne Zukunft Index in der Stuttgarter Indexrente index-safe gewählt werden. Zur Auswahl stehen bis zu 40 ausgewählte Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...