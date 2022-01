(shareribs.com) London 14.01.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag weiter nach oben. Die Investoren schauen auf den schwächeren US-Dollar und erwarten der Verkauf von Rohöl aus den strategischen Reserven Chinas. Der Rohstoffkomplex zeigt sich am Freitag in der Breite fester, gestützt vom schwächeren US-Dollar. Dieser hat in den vergangenen Tagen deutlich an Schwung verloren dürfte den höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...