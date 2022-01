München (www.anleihencheck.de) - Im Dezember sieben Prozent Inflation in den USA, fünf Prozent in der Eurozone und gut fünf Prozent in Deutschland: "Gerade in Deutschland, aber auch in der Eurozone dürften die Inflationszahlen ab diesem Monat niedriger ausfallen", sagt Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank. ...

