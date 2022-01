Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die NORDWEST Handel AG (ISIN DE0006775505/ WKN 677550) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Konzerngeschäftsvolumens per 31.12.2021 wie folgt:Unter dem weiterhin anhaltenden Einfluss der Covid-19 Pandemie erzielt die NORDWEST Handel AG im Geschäftsjahr 2021 mit einem Gesamtgeschäftsvolumen von 4.858,8 Mio. EUR und damit einem Anstieg von 27,9% gegenüber dem Vorjahr den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Die positive Entwicklung zeigt sich in allen Geschäftsarten. Neben dem Zentralregulierungs- und Streckengeschäft (+28,6%) ist zum Jahresende das nordwesteigene Lagergeschäft hervorzuheben (+13,6%). Hier wird im Geschäftsjahr 2021 ein neuer Spitzenwert erzielt. Mit einem Lagervolumen von 210,3 Mio. EUR wird der alte Rekordwert aus dem Vorjahr noch einmal deutlich übertroffen und erstmalig die 200 Mio. EUR Schwelle überschritten. Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen, insbesondere den Herausforderungen auf dem Beschaffungsmarkt (Lieferkettenunterbrechung, Lieferengpässen, Rohstoffverknappung etc.), sind diese Erfolge entsprechend hoch zu bewerten. Im Geschäftsjahr 2021 steigt die Anzahl der Fachhandelspartner um 44 auf 1.169 (67 Zugänge, 23 Abgänge). ...

