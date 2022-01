Den Gamle Fabrik Fruchtaufstrich Orange 600g Glas, Mindesthaltbarkeit: 21.02.2023

Eine einzelne Verbraucherin hat sich mit Orkla Foods Danmark in Verbindung gesetzt, da sie in o. g. Produkt kleine Glassplitter gefunden hat.

Orkla: Rückruf basierend auf dem Vorsorgeprinzip Risiko von Glas

"In unserem Werk gelten strenge Qualitätskontrollen auch beim Glas. Weder am Produktionstag noch an den Tagen davor ist es in unserer Produktion zu Glasbruch gekommen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die gefundenen Glasscherben aus unserer Produktion stammen, so gut wie nicht vorhanden ist, haben wir uns aus Vorsorgegründen für einen Rückruf von Den Gamle Fabrik Orange Fruchtaufstrich 600g mit der betroffenen Batchnummer entschieden. Wir wählen das Vorsorgeprinzip, da Glas ein Risiko für die Lebensmittelsicherheit darstellt. Lt. Qualitätsmanagement Orkla Foods Danmark Signe Westall sind die deutschen Behörden benachrichtigt.

Die Märkte, die das Produkt erhalten haben, haben anhand der Batchnummer dieses bereits aus den Regalen genommen. Wir bitten die Verbraucher, die dieses Produkt mit dem genannten Datum erworben haben, es vorsorglich in Ihrem Markt zurückzugeben

Zu Ihrer Information haben wir um Zusendung der Glasscherben gebeten und leiten eine externe Untersuchung ein, um zu klären, ob die Glasstücke entgegen den Erwartungen aus unserer Produktion stammen sollten.

Verbraucherkontakt: www.orkla.dk/forbrugerservice

Über Orkla

Die Orkla-Gruppe ist einer der größten Anbieter von Markenartikeln und Konzepten für den Lebensmittelhandel, Bäckereien, Kantinen und Apotheken in den nordischen Ländern, dem Baltikum und in ausgewählten Ländern Mitteleuropas und Asiens.

Orkla ist an der Börse Oslo Norwegen, notiert, wo die Gruppe auch ihren Hauptsitz hat. Im Jahr 2020 erzielte die Orkla-Gruppe einen Umsatz von rund 35 Milliarden DKK und beschäftigte über 18.000 Mitarbeiter. Lesen Sie mehr unter www.orkla.dk

Contacts:

Pressekontakt für weitere Informationen:

Nilufer Sahin

Kommunikationsdirektorin

Orkla Gesellschaften in Dänemark

Tel. +45 26 82 22 97 Mail: nilufer.sahin@orkla.dk