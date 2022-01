Europäische Indizes fallen, technische Werte hinken hinterher DE30 testet Widerstand am 38,2%-Retracement SAP kündigt Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde Euro an Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Tag der Woche niedriger. Die Märkte auf dem Alten Kontinent reagieren auf den gestrigen Ausverkauf an der Wall Street, wobei Unternehmen aus dem Technologiesektor und der Konsumgüterindustrie zu den größten Underperformern gehören. Der russische RTS (RUS50) ist mit einem Minus von 1,5 % der größte Nachzügler unter den europäischen Blue-Chip-Indizes. Die Indizes aus dem Vereinigten Königreich und Belgien, die mehr oder weniger unverändert gehandelt werden, sind die Spitzenreiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...