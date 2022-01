Augsburg (ots) -Auf der Internetpräsenz amz-performance-mentoring.de des Unternehmers Claudio Hänschke finden Start-Ups und bereits etablierte Händler, die sich ein Amazon FBA Business aufbauen möchten, wertvolle Hilfe. Das Kürzel FBA bedeutet "Fulfillment by Amazon": Bei diesem Modell übernimmt Amazon die komplette Abwicklung für die Händler. Diese können ihre Produkte vom Hersteller in Amazons Logistikzentren schicken lassen, wo sie lagern und von Amazon zum Kunden versendet werden. Amazon kümmert sich auch um den Kundensupport, die Zahlungsabwicklung und Retouren. Die Händler haben dadurch die Möglichkeit sich voll und ganz auf die Vermarktung ihrer Produkte zu fokussieren. Amazon erhebt eine Servicegebühr, die sich aber rechnet, wenn das Geschäftsmodell sauber durchgeführt wird.Mit der richtigen Strategie hohe Gewinne erzielenViele Angestellte und Selbstständige würden gerne ein profitables und außerdem skalierbares Geschäft aufbauen, das quasi ohne viel Zeitinvestment auch nebenberuflich funktioniert. Das ist mit Amazon FBA möglich. Der Unternehmer entwickelt zwar eine Produktidee und knüpft die nötigen Kontakte zu den Lieferanten, auch kümmert er sich um die Werbung und Optimierung der Artikel.Jedoch hat er nichts mit der Logistik und erst recht nichts mit der aufwendigen, teuren und personalintensiven Lagerhaltung zu tun. Wie das funktioniert, hat Claudio Hänschke bewiesen, der schon seit 2018 sein Unternehmen auf der Basis von Amazon FBA betreibt. Er verkauft dabei verschiedenste Produkte aus Eigenmarken. Darüber hinaus hält Hänschke diverse Beteiligungen. Mit etlichen Produktgruppen konnte er bereits mehrfach sechsstellige Umsätze auf Amazon erzielen.Seine Expertise bezog er aus dem direkten Anwenden verschiedener Strategien in seinem eigenen Amazon Unternehmen. Diese Praxiserfahrung floss in die Entstehung des AMZ Performance Systems ein, wodurch Interessierte in der Lage dazu sind, ein eigenes erfolgreiches Amazon Unternehmen aufzubauen und dabei Umsätze von 500, 1.000 oder 2.000 Euro am Tag zu erzielen.Es ist anzumerken, dass Amazon FBA nach einem klaren System funktioniert. Nur wenige Amazon FBA Anfänger erzielen in ihren ersten Jahren wirkliche Erfolge - meist wegen mangelnder Erfahrung oder teuren Fehlschritten. Daher ist ein Training durch das AMZ Performance Mentoring (http://www.amz-performance-mentoring.de/) für Einsteiger unglaublich wertvoll. Dadurch wird der Weg zum profitablen Unternehmen massiv verkürzt.Immer am Zahn der ZeitDer E-Commerce-Experte Claudio Hänschke betont: "Ich verkaufe seit über 3 Jahren selbst erfolgreich hauptberuflich auf Amazon. Dadurch sind all unsere Strategien, welche wir unseren Kunden mitgeben praxisbasiert und funktionieren.""Wir bringen stetig neue Produkte auf den Markt und teilen so die neusten Insights sowie Änderungen, sodass all unser Wissen am Zahn der Zeit bleibt. Durch intensive 1:1 Betreuung gewährleisten wir, dass wir auf individuelle Fragestellungen unserer Kunden explizit eingehen können." unterstreicht der Experte für Amazon FBA Hänschke.Erfolgreich ein eigenes Amazon FBA Business aufbauen durch eine Rundum-ServiceleistungDie Teilnehmenden werden nach einem genauen Plan durch das AMZ Performance Mentoring (http://www.amz-performance-mentoring.de/) geführt. Sie profitieren vom Know-How, das Claudio Hänschke aus der eigenen Praxis mitbringt, ebenso aber von glasklaren Anleitungen, die sich leicht umsetzen lassen. Die Kooperation mit Claudio Hänschke verläuft für alle Teilnehmenden sehr engmaschig. Sie werden im Vorfeld gründlich ausgebildet und anschließend individuell betreut. Der direkte Kontakt zu Claudios Expertenteam ist dabei jederzeit gewährleistet. Die vermittelten Techniken und Vorgehensweisen stammen unmittelbar aus der Praxis.Zum Aufbau eines Amazon FBA Unternehmens ist mindestens ein vierstelliges Startkapital nötig. In einem Beratungsgespräch klären die Experten des AMZ Performance Mentorings mit dem Interessenten, ob er die Voraussetzungen zur Gründung eines Amazon FBA Businesses mitbringt. Falls ja, erstellen sie für ihn einen Schritt-für-Schritt-Plan - von der Produktfindung über die Produktentwicklung bis zur Produktvermarktung mit den ersten Umsätzen.Der Unternehmer Claudio Hänschke unterstreicht: "Die meisten Menschen, welche den Schritt in die Selbstständigkeit mithilfe von Amazon FBA gehen wollen, verlassen sich auf altbackene, theoretische Anleitungen aus Blogbeiträgen oder Youtube. Dabei entscheidet der ganzheitliche Ansatz von Produkt bis hin zur Vermarktung wie erfolgreich die eigenen Produkte auf Amazon werden. So konnten wir durch unser AMZ Performance System bereits zahlreiche unserer Kunden von der nebenberuflichen Selbstständigkeit zum Vollzeit-Amazon-Verkäufer transformieren."Interessierte, die bereit sind, sich mit Amazon FBA ein unabhängiges Unternehmen aufzubauen, können sich unter www.amz-performance-mentoring.de für ein kostenloses Beratungsgespräch (http://www.amz-performance-mentoring.de/) bewerben.Pressekontakt:Claudio HänschkeE-Mail: info@amz-performance-mentoring.deTelefon: +49 1520 8781205Original-Content von: CH Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160938/5121872