Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz -0,09% auf 22,8, davor 5 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 22,36 auf 22,82), Silber Philharmoniker 1/1 -0,18% auf 27,25, davor 4 Tage im Plus (2,75% Zuwachs von 26,57 auf 27,3), Marinomed Biotech -2,45% auf 95,6, davor 4 Tage im Plus (11,36% Zuwachs von 88 auf 98), Polytec Group -0,74% auf 8,04, davor 4 Tage im Plus (10,96% Zuwachs von 7,3 auf 8,1), Erste Group -0,79% auf 43,79, davor 3 Tage im Plus (3,71% Zuwachs von 42,56 auf 44,14), voestalpine -2,35% auf 34,02, davor 3 Tage im Plus (2,77% Zuwachs von 33,9 auf 34,84), Palfinger -1,75% auf 33,6, davor 3 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 33,6 auf 34,2), Uniqa -1,07% auf 8,32, davor 3 Tage im Plus (2,44% Zuwachs von 8,21 auf 8,41), Wolford-1,32% auf 7,5, davor 3 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 7,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...