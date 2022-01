Wochenrückblick: Aktienkurse wieder am Ende der Woche unter Druck. Die Bären gewinnen Boden. Die früher beobachtete Buy-the-dip Strategie setzte diese Woche zwar unter 16.000 ein, aber verlor jede Kraft nach Überwinden dieser Schwelle. In dieser Woche meldeten sich einige "Anlegerlieblinge" zu Wort. Steinhoff direkt dreimal. Und die Nachrichten waren gar nicht übel. Mit Nachrichten-Tripple auch Aurelius, die wieder mal aktiv am Transaktionsmarkt war. Dazu die Signalkraft von Habecks Regierunsgerklärung für Nel, Plug Power und dem neuen Player "thyssenkrupp nucera". Dazu Neues von Evotec, SFC Energy, ...

