München (ots) -Anmoderationsvorschlag: In unserer Geschichte wimmelt es von Skurrilitäten, unglaublichen Ereignissen und bahnbrechenden Errungenschaften. Und genau davon berichtet die neue Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur" auf dem TV-Sender The History Channel. Schauspieler Niklas Marian Müller nimmt uns in fünf achtminütigen Kurzfilmen mit auf eine faszinierende Reise durch verschiedene historische Epochen und Geschichten von König Ludwig II., Nikola Tesla, dem Wettlauf um das erste Foto, Konrad Zuse und von UFOs über Nürnberg. "Der Geschichte auf der Spur" läuft ab sofort (16. Januar) auf history.de. Jessica Martin hat für Sie schon einmal reingeschaut.Sprecherin: In der ersten Folge von "Der Geschichte auf der Spur" geht es um den sogenannten Märchenkönig, Ludwig II von Bayern, um dessen Tod sich immer noch viele Mythen ranken.O-Ton 1 (Der Geschichte auf der Spur, 23 Sek.): "Der 13. Juni 1886, Starnberger See in Bayern. Um 18:56 Uhr bleibt die Taschenuhr des Königs stehen. Um 23:10 Uhr findet man ihn und seinen Psychiater leblos am Ufer - beide maustot. Die offizielle Theorie lautet: Selbstmord. Aber ist sie plausibel? Oder war es vielleicht sogar doch Mord?"Sprecherin: Aber aus welchem Grund?O-Ton 2 (Der Geschichte auf der Spur, 13 Sek.): "Im Frühjahr 1886 spitzt sich die Lage zu. Der König ist pleite. Vierzehn Millionen Goldmark Schulden. Er droht den Ministern. Sie sollen ihm das Geld besorgen - zur Not aus der Staatskasse. Das Kabinett schlägt Alarm."Sprecherin: ...und lässt ihn aufgrund eines psychologischen Gutachtens entmündigen.O-Ton 3 (Der Geschichte auf der Spur, 14 Sek.): "Die Diagnose lautet: Seelische Störung, die innerhalb eines Jahres nicht geheilt werden kann. Interessant, weil, laut Gesetz darf entmündigt werden, wer für mindestens ein Jahr als geisteskrank erklärt wird."Sprecherin: Ein paar Tage später sind der König und sein Psychiater tot. Ludwig soll Dr. Gudden erwürgt und sich selbst ertränkt haben. An dieser Theorie gibt es aber erhebliche Zweifel.O-Ton 4 (Der Geschichte auf der Spur, 21 Sek.): "Bei der Obduktion findet man kein Wasser in den Lungen. Interessant ist auch: Die Taschenuhr des Königs bleibt um 18:56 Uhr stehen - die Taschenuhr Guddens hingegen um 20:10 Uhr. Wenn sich Ludwig um 18:56 Uhr ertränkt, spaziert dann der erwürgte Gudden noch ein paar Stündchen im Park, bevor er aus lauter Solidarität auch Selbstmord begeht?"Sprecherin: Was ist also wirklich passiert? Hatte am Ende vielleicht sogar Reichskanzler Bismarck seine Finger im Spiel? Die Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur" versucht Antworten zu geben und beschäftigt sich in weiteren Folgen unter anderem mit Nikola Tesla und Ufos über Nürnberg im Jahr 1561.Abmoderationsvorschlag: "Der Geschichte auf der Spur" läuft ab sofort (16. Januar) im Internet auf history.de und ab dem 14. Februar auch im TV auf The HISTORY Channel, täglich um 18:30 Uhr. Mehr Infos unter history.de.