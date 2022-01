Stell dir vor, du investierst unbewusst risikoreicher in deine ETFs. Die Frage, ob das möglich ist, stellt sich eigentlich nicht. Natürlich gibt es auch bei einem passiven Ansatz gewisse Risiken. Selbst der breite Markt kann beispielsweise korrigieren oder crashen, was Anleger härter trifft, die darauf mental nicht vorbereitet sind. Es gibt jedoch auch bei deinem Ansatz Faktoren, die dich unbewusst risikoreich in ETFs investieren lassen. Schauen wir auf drei mögliche Auslöser, die du beachten solltest. ...

