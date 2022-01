Gevelsberg (ots) -Der Story Booster trägt die Geschichten von Coaches, Beratern und kleinen Unternehmen in die Welt, damit diese mehr Gewinn durch neue Kunden erzielen können. Das bewährte System zum Vertrauensaufbau bei potentiellen Neunkunden sorgt dabei für eine höhere Conversion Rate. Das können mehr Termine im Kalender, mehr Verkäufe oder mehr Besucher der Webseite sein. Der Story Booster ist ein Dienstleistungsprodukt der Wachstumspartner Agentur Strohm und Brandt GbR aus Gevelsberg."Sie sind der Experte und der Story Booster sorgt dafür, dass Ihre potentiellen Neukunden das auch erfahren!", betont Agenturgründer Oliver Brandt.Der Story Booster lässt die Menschen an dem Können und Erfolg von Coaches, Beratern und kleinen Unternehmen teilhaben. Er erzählt von ihren Lösungen, Produkten und ihren Errungenschaften. Der Story Booster (https://storybooster.de/) lädt Interessierte ein an ihren unternehmerischen Reisen teilzuhaben.Markenassoziation wird zum Game-Changer bei der KundenakquiseDie Werte und die Geschichten werden durch den Story Booster auf großen, bekannten Markenseiten im Internet präsentiert. Die Unternehmer, bzw. Unternehmen werden ausgewiesen als- der goldrichtige Problemlöser- der perfekte Dienstleister oder Lieferant- der professionelle, verlässliche Partner- der großartige ArbeitgeberDie dadurch entstehende Markenassoziation sorgt für den oft fehlenden Vertrauensvorschuss bei potentiellen Neukunden. Dieser kleine Vorschuss macht oft den entscheidenden Unterschied aus, ob der erste Schritt der Kundengewinnung von Erfolg gekrönt ist oder nicht.Google Recherche neuer Interessenten nutzen und Neukunden Akquise Quote einfach verdoppelnMitinhaber Oliver Brandt führt dazu aus: "Was machen nahezu alle potentiellen Neukunden nach dem ersten Touchpoint mit einem neuen Kontakt? Genau: sie googeln den Namen des Coaches, der Firma oder des Produktes.""Wenn ein Unternehmer dann anhand der Schlagzeilen bekannter Medien dem potentiellen Neukunden direkt als "Koryphäe", "Experte" oder "Spezialist" ins Auge springt, bringt das die Abschluss-, Eintragungs- oder Terminierungsquote zum Explodieren!", unterstreicht Oliver Brandt.Der Story Booster (https://storybooster.de/) ist ein lohnenswerter Baustein bei der Kundenakquise. Schnell, effizient und kostengünstig lässt sich so die Online Reputation maximieren, wertvolles Vertrauen aufbauen, lukrative Reichweite gewinnen und in Summe die Conversion Rate erhöhen. Zudem gilt die Nutzung des Story Boosters als einfach und stressfrei, da so gut wie Alles eine "done-for-you" Dienstleistung ist.Ab sofort verbreitet der Story Booster die Geschichten von Coaches, Beratern und kleinen Unternehmen optional auch in Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer globalen Verbreitung in englischer Sprache.Auf der Webseite www.storybooster.de (https://storybooster.de/) findet man detaillierte Kundenerfahrungen und die Möglichkeit direkt ein Beratungstelefonat zu vereinbaren.Pressekontakt:Oliver Brandtinfo@wachstumspartner.comOriginal-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/5122455