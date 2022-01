Gevelsberg (ots) -In dem neuen Fachartikel "Conversion-Optimierung durch ein erfolgreiches Corporate Branding" auf LinkedIn richtet sich Marketing Experte Oliver Brandt, von der Wachstumspartner Agentur Strohm und Brandt GbR aus Gevelsberg, an Coaches, Berater und Inhaber von kleinen Unternehmen. Der Artikel soll helfen die Conversion-Rate auf Landingpages zu erhöhen.Ein eigenes Unternehmen aufziehen, sich als Solo-Selbstständiger oder Coach etablieren - am Anfang eines erfolgreichen Durchstarts steht stets eine gelungene Internetpräsentation. Um die Conversion auf der eigenen Landing-Page zu optimieren, hilft ein ausgearbeitetes Corporate Branding, das positive Markenassoziationen hervorruft und Kunden längerfristig bindet."Vertrauensaufbau ist der elementare Baustein zur Conversion Steigerung, der am häufigsten unterschätzt wird und am schnellsten zu implementieren ist.", sagt Oliver Brandt, Mitinhaber der Wachstumspartner Agentur."Wir Deutschen suchen bei neuen Produkten, neuen Dienstleistungen und unbekannten Unternehmen immer erst den Haken. Mit zunehmendem Alter nehmen negative Erfahrungen und eine erhöhte Vorsicht zu, sodass die daraus entstehende Unentschlossenheit oder Skepsis das Kaufverhalten eines Seitenbesuchers deutlich verändern. Als seriöser Unternehmer und Verkäufer sollte die primäre Aufgabe eines Online-Shops und der Landingpage der Aufbau von Vertrauen sein.", führt Brandt in seinem Fachartikel aus.Brandt sagt weiter: "Die schnellste, einfachste und effizienteste Option (https://storybooster.de/), um dieser Skepsis zu begegnen, ist die Herstellung der Assoziation zu großen, bekannten Marken. Wer glaubt dies sei nur eine Option für die Big Player, also Unternehmen mit immensem Marketingbudget, der irrt gewaltig! Gerade für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen kann dies ein wahrer Game-Changer sein!"Im Fachartikel wird neben dem Themenbereich "Vertrauensaufbau" zudem auf folgende Aspekte eingegangen:- Wie Corporate Branding die Kaufkraft optimiert- Markenassoziation: Definition und Nutzen- Durch gezielte Markenführung das Branding ausarbeiten- Das Corporate Branding zur Conversion-Optimierung einsetzen- Design: Ausdruck der Botschaft und Erzeuger von Emotionen- Sprache: klare Sätze mit starker Botschaft- Informationen: abwechslungsreich informieren und überzeugen- Handlungsaufforderung: der letzte Schritt zur ConversionHier geht es zum LinkedIn Fachartikel "Conversion-Optimierung durch ein erfolgreiches Corporate Branding": https://ots.de/hC3QkRPressekontakt:Oliver Brandtinfo@wachstumspartner.comOriginal-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/5122532