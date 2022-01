Heidenheim - Zum Abschluss des 19. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim 2:1 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Damit rücken die Heidenheimer auf den dritten Rang vor.



Ingolstadt bleibt Tabellenletzter, wobei der Rückstand auf Relegationsplatz 16 bereits sieben Punkte beträgt. Dabei hatten die Schanzer am Sonntag gut begonnen. Gefährliche Torraumszenen blieben aber auf beiden Seiten lange Mangelware. Erst in der 30. Minute konnte Robert Leipertz die Hausherren nach einer Hereingabe von Jonas Föhrenbach per Kopf in Führung bringen.



Es war die erste richtige Torchance des Spiels. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Ingolstadt antworten: Christian Gebauer traf in der 47. Minute zum Ausgleich. Die Freude währte aber nur kurz, da Tobias Mohr den Gastgeber in der 51. Minute per Distanzschuss wieder in Führung brachte. Ingolstadt-Keeper Dejan Stojanovic sah dabei nicht gut aus.



In der Schlussphase war Ingolstadt zwar weiterhin bemüht, blieb aber erfolglos. Für Heidenheim geht es am Samstag in Rostock weiter, Ingolstadt ist zeitgleich gegen Darmstadt gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen von Sonntag: FC Schalke 04 - Holstein Kiel 1:1, SV Sandhausen - Jahn Regensburg 0:3.

