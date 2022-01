Die Cyberattacke in der Ukraine betrifft Behörden und IT-Organisationen. Das Programm ist darauf ausgelegt, die betroffenen Systeme zu zerstören. Microsoft hat eine Schadsoftware entdeckt, die mehrere Organisationen in der Ukraine betrifft. Bisher ist unklar, woher der Angriff kommt. Microsoft schreibt aber, man sei sich der geopolitischen Lage in der Ukraine bewusst und warnt Organisationen in der Ukraine, sich proaktiv zu schützen. Experten aus der Ukraine vermuten Russland oder Belarus hinter dem Angriff. Am 13. Januar sei die Software...

