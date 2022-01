Der Fernwartungsspezialist Teamviewer hat am Mittwoch Stellung bezogen zu den Zahlen von 2021. Dabei haben die Göppinger die Prognosen weitgehend getroffen und dürften Umsätze im Bereich von 500 Millionen Euro einfahren. Bemerkenswert dabei die extrem hohe Marge von 47 Prozent. Dieses Financial Update führte bei der Teamviewer-Aktie zu einer echten Zwischen-Rallye. So sprang der Kurs zeitweise fast 20 Prozent nach oben.

Teamviewer konnte mit diesen Zahlen aber nicht nur die Märkte, sondern auch die Analysten überzeugen. So sehen die Experten der Berenberg Bank nach wie vor Potenzial in der Aktie. Analyst Gustav Froberg bleibt bei seiner Halte-Empfehlung, gibt aber ein ambitioniertes Kursziel an. So ...

