In einem "dringenden Aufruf" setzt sich ein Komitee von über 100 namhaften Persönlichkeiten aus breiten Teilen der Zivilgesellschaft für ein Ja zum Förderpaket zu Gunsten der Medien am 13. Februar ein.Bern - In einem «dringenden Aufruf» setzt sich ein Komitee von über 100 namhaften Persönlichkeiten aus breiten Teilen der Zivilgesellschaft für ein Ja zum Förderpaket zu Gunsten der Medien am 13. Februar ein. Demokratie brauche nicht nur Meinung, sondern auch Wissen, schreibt die Gruppe «Dringender Aufruf» am Sonntag in einer Mitteilung. Und journalistisches Wissen brauche Geld. Auf ein vom Volk...

Den vollständigen Artikel lesen ...