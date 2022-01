Doch auch in der zweiten Reihe spielen sich starke Preisentwicklungen ab. So könnten z.B. Zink-Anleger goldenen Zeiten entgegenblicken.

Zu Beginn der Pandemie stand der Zinkpreis noch bei ca. 1.750 USD je Tonne - heute liegt er bei über 3.500 USD und hat sich damit bereits wieder verdoppelt. Bis zum Kurs von über 3.800 USD aus dem Oktober letzten Jahres ist es nicht mehr weit und man würde damit den Zehnjahreshöchststand überwinden.

Quelle: Finanzen.net

Der rasante Anstieg gründet in einer Angebotsverknappung. Mehrere große Zink-Minen wurden in den vergangenen Jahren geschlossen und auch diverse pandemiebedingte Produktionsausfälle trugen zur Verknappung bei. Auch die vorhandenen Bestände sinken weltweit. In China, wie auch in den westlichen Volkswirtschaften, herrscht angesichts der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit den weltweiten Dekarbonisierungsprogrammen eine starke Nachfrage nach Zink und Blei. Die Aufnahme von Zink in die Liste der kritischen Mineralien durch den US Geological Survey im Jahr 2021 sowie die Genehmigung massiver Infrastrukturprogramme in den USA und Europa deuten auf eine sehr günstige Nachfragedynamik am Markt hin. Diese wachsende Nachfrage, gekoppelt mit einem schrumpfenden Angebot wird in den kommenden Jahren weiterhin starke Märkte für Zink fördern.

Starke Nachfrage bedarf starker Produzenten und Explorer

Im Besitz der weltweit neuntgrößten Liegenschaft für Zink- und Bleikonzentrate ist Osisko Mining mit seinem kanadischen Projekt Pine Point Mining Camp in den Nordwest Territorien. Das Winterbohrprogramm ist vor Ort im Gange, und die Untersuchungsergebnisse für 2021 stehen noch aus. Zusätzlich stellt man nun das Entwicklungsprogramm für 2022 vor:

Fertigstellung des hydrogeologischen 3D-Modells: Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse des hydrogeologischen 3D-Modells wird Osisko Metals die Ergebnisse des neuen hydrogeologischen Modells im ersten Quartal 2022 fertigstellen und veröffentlichen. Die bisherigen Arbeiten haben beträchtliche Kosteneinsparungen durch niedrigere Entwässerungsschätzungen ergeben.

Aktualisierung der Preliminary Economic Assessment: Die PEA-Aktualisierung für 2022 ist im Gange und wird die höheren langfristigen Zink- und Bleipreise, die erwarteten Kosteneinsparungen aufgrund der niedrigeren Entwässerungsschätzungen, die auf dem neuen hydrogeologischen 3D-Modell basieren, sowie die aktualisierten Schlüsselannahmen, die dem Minenlebenszyklusplan zugrunde liegen, berücksichtigen, mit dem Ziel, die Gesamtabbautonnage zu erhöhen. Die Veröffentlichung der aktualisierten PEA ist für Ende Q1 2022 geplant.

Infill-Bohrkampagne: Die Bohrungen werden während des gesamten Jahres 2022 fortgesetzt, wobei das Hauptziel darin besteht, die Ressource des Minenlebenszyklusplans bis zum zweiten Quartal 2023 in die angezeigte Kategorie umzuwandeln, die als Grundlage für die Reservenberechnungen in der Machbarkeitsstudie dienen wird.

Fortschreiten des Bewertungsberichts des Projektentwicklers: Ein entscheidender Meilenstein für die Einhaltung des Zeitplans des Projekts ist der Zeitplan für die Genehmigungen. Osisko Metals arbeitet mit der Regierung und den lokalen Gemeinden zusammen, um den DAR voranzutreiben und Anfang 2023 einzureichen.

Beginn der Machbarkeitsstudie: Osisko Metals geht davon aus, dass nach Abschluss der aktualisierten PEA auch die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie beginnen werden. Nach dem Abschluss bedeutender Aktivitäten zur Risikominderung im Jahr 2021 plant das Unternehmen, zügig zur Phase der Machbarkeitsstudie überzugehen, deren Abschluss für das vierte Quartal 2023 geplant ist.

Die Kombination aus der Größe des Projekts von Pine Point und dem Potenzial für eine qualitativ hochwertige Konzentratproduktion in Verbindung mit einem relativ einfachen Zugang zur unterstützenden Infrastruktur stärkt die Position von Pine Point als das weltweit führende Zinkerschließungsprojekt. 2022 wird ein richtungsweisendes Jahr mit vielen News, auf das wir uns jetzt schon sehr freuen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: US6516391066,CA8787423034,XD0002746952,JE00B4T3BW64,US09752V1026,XD0002746044,215837033,CA6882741094