OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Drosten/Lauterbach:

"Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor "schweren Wochen". Das klingt nach Alarmismus, dabei gibt es viele Hoffnungsschimmer. Auch die sollte Lauterbach nennen. Die Keule mit den zahllosen Corona-Toten hat er schon sehr oft geschwungen, um maximale Eindämmung und Disziplin einzufordern. Nun ist es Zeit, die Keule wegzulegen, denn es ist jetzt wirklich sichtbar, dass Omikron nicht so gefährlich ist wie befürchtet. Selbst Charité-Virologe Christian Drosten plädiert für mehr Corona-Mut, um das Ziel - die Immunisierung der ganzen Gesellschaft - etwas schneller zu erreichen. Es ist also an der Zeit, emotional abzurüsten."/yyzz/DP/he