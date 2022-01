DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COVESTRO - In der deutschen Industrie gewinnt der Wettlauf um grünen Wasserstoff an Tempo. Der Kunststoffhersteller Covestro prescht mit einer in der EU bisher einzigartig großen Liefervereinbarung vor. Der DAX-Konzern bezieht künftig jährlich 100.000 Tonnen grünen Wasserstoff vom australischen Hersteller Fortescue Future Industries. Beide Firmen wollen am Montag die Vereinbarung über eine langfristige Lieferbeziehung bekannt geben. (Handelsblatt)

HORNBACH - Die Pfälzer Baumarktunternehmer entwirren ihr Portfolio. Die Hornbach Baumarkt AG soll von der Börse verschwinden, die Holding bleiben. Albrecht Hornbach, Holding-Vorstandschef, macht im Gespräch mit der FAZ klar, dass die Baumarkt AG in jedem Fall von der Börse genommen werde, auch wenn nicht alle freien Aktionäre ihre Anteile andienten. Das Delisting unterliege keinen Bedingungen. (FAZ)

CORDEN PHARMA - Der deutsche Arzneimittelzulieferer Corden Pharma steht Finanzkreisen laut Handelsblatt zufolge zum Verkauf. Der Eigentümer International Chemical Investors Group (ICIG) hält bereits erste Treffen mit Interessenten ab und will Ende des Monats ausführliche Informationspakete an mögliche Bieter verschicken, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei hoffe die ICIG auf eine Bewertung von bis zu 3 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

ITM - Das auf Krebstherapie spezialisierte Münchener Unternehmen ITM plant laut Handelsblatt Finanzkreisen zufolge einen Börsengang an der Nasdaq. Die Biotechfirma könnte bei einem Listing mit einer bis 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 00:57 ET (05:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.