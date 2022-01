Zeitgebundene Arbeitsverträge sollen vor Einkommensknicks schützen. Doch es ist okay, auch mal weniger zu arbeiten. Oder mehr. Wir brauchen Flexibilität für Arbeitnehmende. Zeit ist die wichtigste Währung des Lebens. Anfangs haben wir sehr viel davon, in der Mitte des Lebens haben wir nie genug, was sich in der Rückschau aber wie eine endlos lange Zeit anfühlt - und am Ende? Mal sehen, ich erwarte Freizeitstress. Aber schauen wir uns heute doch mal die Mitte des Lebens an, in der Zeit zum Tauschmittel wird: zur Arbeitszeit. Der Goldstandard heißt "Vollzeit" und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...