MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen anlässlich des Martin-Luther-King-Jr.-Tags geschlossen

TAGESTHEMA

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat ein Auge auf das Consumer-Healthcare-Gemeinschaftsunternehmen der Pharmakonzerne Glaxosmithkline und Pfizer geworfen. Die Unilever plc ist nach eigenen Angaben mit einem Angebot an die Eigentümer von GSK Consumer Healthcare herangetreten - ein Unternehmen, das nach Einschätzung von Unilever "ein führendes Anbieter im attraktiven Bereich der Verbrauchergesundheit" sei und "strategisch sehr gut zu uns passen würde".

Mehrheitseigner Glaxo - dem britischen Pharmariesen gehören 68 Prozent an dem Joint Venture und seinem US-Partner 32 Prozent - hatte Pläne für die Ausgliederung von GSK Consumer Healthcare als eigenständiges Unternehmen vorgestellt, sich gleichzeitig aber auch für einen möglichen Verkauf offen gezeigt.

Glaxo teilte in einer Stellungnahme mit, dass Unilever Ende vergangenen Jahres drei Angebote unterbreitet hat, die Glaxo jedoch alle mit der Begründung abgelehnt habe, dass das Geschäft und seine Zukunftsaussichten darin unterbewertet seien. Das letzte Angebot vom 20. Dezember bewertet GSK Consumer Healthcare laut Glaxo mit 50 Milliarden britische Pfund, und setzt sich aus 41,7 Milliarden Pfund in bar und 8,3 Milliarden Pfund in Aktien zusammen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt

22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2021, London

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hypoport SE, Eckdaten zum Jahresergebnis

- DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.918,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.649,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.550,75 -0,3% Nikkei-225 28.333,52 +0,7% Schanghai-Composite 3.540,47 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 169,69 -21 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.883,24 -0,9% DAX-Future 15.933,00 +0,2% XDAX 15.947,05 +0,2% MDAX 34.518,61 -0,8% TecDAX 3.532,97 -1,7% EuroStoxx50 4.272,19 -1,0% Stoxx50 3.798,52 -0,7% Dow-Jones 35.911,81 -0,6% S&P-500-Index 4.662,85 +0,1% Nasdaq-Comp. 14.893,75 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,89 -106

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche wenig verändert erwartet. Dabei wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, da in den USA wegen des Feiertages Martin Luther King Day die Börsen geschlossen bleiben. Die Nachrichtenlage ist wenig verändert. Die Omikron-Variante des Corona-Virus führt zu der erwartet weiter steigenden Inzidenz, die nun bundesweit über 500 liegt. Mit Spannung dürfte der Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine verfolgt werden, da der Konflikt mit Russland nach wie vor einen potenziellen Gefahrenherd für die Börsen darstellt. Ein nur geringer Einfluss wird der Leitzinssenkung in China eingeräumt. Die Zinssenkungen erfolgten, nachdem China Daten veröffentlicht hatte, aus denen hervorging, dass die Wirtschaft im Jahr 2021 um 8,1 Prozent wuchs, die Wachstumsdynamik in den letzten Monaten des Jahres jedoch weiter nachließ. Die Zinssenkungen signalisierten die Entschlossenheit Pekings, das Wachstum im Jahr 2022 zu stabilisieren.

Rückblick: Leichter - Die Märkte hadern weiter mit den Konsequenzen des extremen Inflationsanstiegs und seinen Folgen. Vor allem in den USA äußern sich Zentralbanker immer aggressiver zu den Gegenmaßnahmen. So sagte Fed-Mitglied Charles Evans, dass die aufgeblähte Bilanz der Notenbank schneller als erwartet zurückgefahren werden könnte. Derweil schwächelte das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Schlussquartal 2021, auch für den Auftakt 2022 zeichnet sich kaum Besserung ab. Die Titel des Atomstromproduzenten EDF brachen um 14,6 Prozent ein. Auslöser waren Pläne der französischen Regierung zur Deckelung der Strompreise. Frankreich ist Großaktionär bei EDF, immer wieder gibt es Spekulationen über eine Verstaatlichung. Den aktuellen Abschlag in der Aktie werten die Analysten von Jefferies als überzogen.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gegenüber dem Jahreswechsel handelt der DAX weiter wenig verändert. Doch einige Werte standen bereits stark unter Druck. Sei es, dass nach einer guten Vorjahresperformance Gewinne mitgenommen wurden oder an der teils ambitionierten Bewertung. So verloren seit Jahresultimo Hellofresh-Aktien 16,7 Prozent, Delivery Hero knapp 20 und Sartorius 23,3 Prozent. SAP hat dank hoher Wachstumsraten im Cloudgeschäft in einem gewohnt starken Schlussquartal die eigenen Jahresziele erreicht und teilweise übertroffen. Auch die Erwartungen am Markt wurden weitgehend geschlagen, wenngleich der Softwarekonzern bei der viel beachteten operativen Marge im Quartal wie auch Gesamtjahr unter den Analystenprognosen blieb. Wacker Chemie stiegen um 7,3 Prozent. Die neue EBITDA-Prognose für 2021 von etwa 1,5 Milliarden Euro liegt oberhalb der bisherigen von 1,2 bis 1,4 Milliarden. Für DWS ging es 2 Prozent nach oben. Der Vermögensverwalter konnte höhere Einnahmen als erwartet aus Performance- und Transaktionsgebühren einfahren. Software AG fielen um 4,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Neutral" abgestuft hatte. Die Analysten beklagen die geringe Absehbarkeit beim mittelfristigen Wachstum und bei der Entwicklung der Margen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Delticom und SNP haben am Freitag im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt. Allerdings seien die Umsätze recht gering gewesen, so eine Händlerin von Lang & Schwarz. Der Online-Reifenhändler Delticom verkauft seine Beteiligung in Höhe von 75 Prozent an seiner US-Tochter Delticom. Die Aktie wurde 7 Prozent höher getaxt. Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat Umsatz und Marge im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die eigenen Ziele verfehlte das Softwareunternehmen jedoch. Die Titel wurden 5 Prozent fester gestellt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Im Spannungsfeld zwischen andauernden Zinssorgen und den Quartalszahlen von US-Banken hat die Wall Street zum Wochenausklang uneinheitlich geschlossen. Zwar erholten sich die Indizes im Verlauf, doch nur der S&P-500 und der Nasdaq-Composite schafften den Sprung ins Plus. Dagegen schloss der Dow-Jones-Index im Minus, belastet vor allem vom kräftigen Abschlag von JP Morgan nach den Viertquartalszahlen. Daneben gab es enttäuschende US-Einzelhandelsumsätze für Dezember und eine eingetrübte Stimmung der US-Verbraucher im Januar. JP Morgan Chase (-6,1%) hat im vierten Quartal bei gleichbleibenden Einnahmen weniger verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichwohl übertraf die Bank die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich. Auch die Citigroup (-1,3) hat im vierten Quartal bei leicht steigenden Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Wells Fargo (+3,7%) hat im abgelaufenen Quartal dank höherer Einnahmen deutlich mehr verdient. Goldman Sachs (-2,5%) und Bank of America (-1,7%), die in der kommenden Woche ihre Quartalszahlen vorlegen werden, gaben ebenfalls nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,96 +6,6 0,89 22,7 5 Jahre 1,55 +7,8 1,47 29,1 7 Jahre 1,72 +8,5 1,64 28,5 10 Jahre 1,78 +8,3 1,70 27,4 30 Jahre 2,12 +8,4 2,04 22,2

Die Renditen legten kräftig zu. Für die zehnjährigen Papiere stieg diese um 8,3 Basispunkte auf 1,78 Prozent. Die Renditen erhöhten sich trotz enttäuschender US-Daten, da sich die Anleger weiterhin darauf konzentrieren, dass die Fed-Vertreter die Weichen für eine Straffung der Geldpolitik stellen, so ein Teilnehmer. Einige Analysten wollen einen Anstieg der Rendite für zehnjährige Titel über 2,00 Prozent nicht ausschließen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1414 -0,0% 1,1416 1,1419 +0,4% EUR/JPY 130,70 +0,2% 130,41 129,99 -0,1% EUR/CHF 1,0441 +0,1% 1,0942 1,0424 +0,6% EUR/GBP 0,8347 -0,0% 0,8348 0,8351 -0,7% USD/JPY 114,49 +0,2% 114,24 113,84 -0,5% GBP/USD 1,3675 +0,0% 1,3674 1,3673 +1,1% USD/CNH 6,3505 -0,1% 6,3546 6,3551 -0,1% Bitcoin BTC/USD 42.846,56 -0,9% 43.236,44 42.973,08 -7,3%

Der Dollar zeigte sich erholt von den jüngsten Verlusten. Der Dollar-Index gewann 0,4 Prozent. Auslöser für die Abwärtsbewegung waren die US-Verbraucherpreisdaten für den Dezember, die wie erwartet den höchsten Stand seit 1982 markiert hatten. Laut den Devisenanalysten der ING nahmen Anleger diese Daten zum Anlass, Gewinne einzustreichen, die seit Ende November aufgelaufen waren. Doch gehen die Analysten davon aus, dass die Schwäche des Greenback nur temporärer Natur sein wird. Bis zur US-Notenbanksitzung am 26. Januar dürfte der Dollar wieder anziehen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,32 83,82 +0,6% 0,50 +12,1% Brent/ICE 86,38 86,06 +0,4% 0,32 +10,8%

Die Ölpreise kletterten auf den höchsten Stand seit neun Wochen. Teilnehmer verwiesen auf die Verknappung des weltweiten Angebots und die Erwartung einer wesentlich stärkeren Nachfrage in den kommenden Monaten. Auch die geopolitischen Faktoren begännen, sich als Preistreiber zu erweisen, hieß es mit Blick auf Russland - einen der weltweit größten Ölproduzenten - und den Ukraine-Konflikt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,16 1.817,70 +0,1% +1,46 -0,6% Silber (Spot) 22,98 22,97 +0,1% +0,01 -1,4% Platin (Spot) 974,05 970,99 +0,3% +3,06 +0,4% Kupfer-Future 4,44 4,42 +0,4% +0,02 -0,6%

Der Goldpreis gab erneut leicht nach, legte auf Wochensicht aber zu. "Während die Verbraucher- und Erzeugerpreise die Markterwartungen an eine aggressivere Fed verstärkt haben, besteht die Grundstimmung, dass die US-Notenbank weiterhin vorsichtig agieren wird", sagte Jeff Klearman, Portfoliomanager bei GraniteShares. Andere Teilnehmer sprachen auch von Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat eine Lockerung der strikten Corona-Maßnahmen angekündigt. Gesundheitsminister Ernst Kuipers begründete den Schritt mit dem jüngsten Rückgang bei der Zahl der Krankenhauseinweisungen.

- Die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ihr Sprecher Johan Ekström am Freitag mit. Andersson befolge die medizinischen Ratschläge und setze ihre Arbeit von zu Hause aus fort.

- Das französische Parlament hat die Einführung des neuen Corona-Impfpasses endgültig beschlossen. Der neue Impfpass soll den bisher geltenden Gesundheitspass ersetzen und entspricht der deutschen 2G-Regel.

- Die Deutsche Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass wegen der neuen Corona-Infektionswelle erneut planbare Operationen verschoben werden müssen.

- Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmorgen mit 528,2 (Vorwoche: 375,5) an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 515,7 gelegen.

SCHULDENREGELUNG EUROZONE

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire will die Schuldenregeln in der Eurozone lockern. "Der Stabilitäts- und Wachstumspakt als Ganzes ist nicht überholt, aber die Regel für die Staatsverschuldung ist es", sagte Le Maire der Welt am Sonntag. Er erwägt, Mitgliedstaaten künftig stärker selbst bestimmen zu lassen, wie sie ihre Staatsverschuldung abbauen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK FRANKREICH

Ausländische Unternehmen wollen nach Angaben des französischen Präsidialamts mehr als vier Milliarden Euro in Frankreich investieren. Die angekündigten 21 Investitionsvorhaben sollen "mehr als 10.000 Arbeitsplätze" schaffen, erklärte der Elysée-Palast. Einer der größten Investoren ist demnach der deutsche BASF-Konzern, der 300 Millionen Euro in seinen Standort Chalampé im Elsass stecken will.

UKRAINE-KONFLIKT

- Trotz der diplomatischen Krisengespräche über den Ukraine-Konflikt in den vergangenen Tagen vertreten Russland und der Westen nach Ansicht des Kreml weiterhin "völlig gegensätzliche" Positionen. Dies sei "beunruhigend", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem US-Sender CNN. In einigen Punkten herrsche Einigkeit, sagte Peskow. In Grundsatzfragen bestünden jedoch weiterhin "völlig gegensätzliche" Positionen.

- Kiew hat eigenen Angaben zufolge "Beweise" für eine Beteiligung Russlands an dem massiven Cyberangriff auf Internetseiten der ukrainischen Regierung. Nach Ansicht des US-Konzerns Microsoft könnte die Cyberattacke größere Schäden angerichtet haben und mehr Organisationen betreffen als zunächst angenommen.

- Russland arbeitet nach Angaben der US-Regierung daran, einen Vorwand für einen Einmarsch in der Ukraine zu schaffen. "Wir haben Informationen, die darauf hinweisen, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten aufgestellt hat, um einen Einsatz unter falscher Flagge in der Ostukraine auszuführen", sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag.

INNENPOLITIK ITALIEN

Italiens rechte Parteien haben ihre Unterstützung für die Bewerbung des ehemaligen Regierungschefs Silvio Berlusconi für das Amt des Staatspräsidenten erklärt. Italien beginnt in zehn Tagen mit der Wahl eines neuen Präsidenten.

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran gehen laut iranischen Staatsmedien in die entscheidende Phase. Die Unterhändler reisten über das Wochenende für Konsultationen in ihre Heimatländer, während in Wien die Gespräche auf Experten-Ebene fortgesetzt wurden, wie Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Am Montag sollen die Verhandlungen demnach fortgesetzt werden.

US-GELDPOLITIK

Die US-Notenbank kommt der Erhöhung der Zinsen näher. Mit dem erhöhten Tempo beim Ausstieg aus den Anleihekäufen "ist der nächste Schritt der Rückführung der geldpolitischen Akkomodierung der Wirtschaft die schrittweise Anhebung des Zinsziels von dem aktuell sehr niedrigen Niveau auf ein normaleres Niveau", sagte John Williams, der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, laut einem Redetext.

GELDPOLITIK EZB

- Die Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, hat trotz eines Rekordhochs bei der Inflation vor Zinserhöhungen gewarnt. Die EZB gehe davon aus, dass die Inflation in ein bis drei Jahren wieder deutlich sinken werde. "Darum dürfen wir die Zinsen nicht zu früh erhöhen", sagte Schnabel der Süddeutschen Zeitung. "Das könnte dazu führen, dass der Aufschwung abgewürgt wird."

- Der Wirtschaftsweise Volker Wieland hält eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) schon in diesem Jahr für notwendig. "Der Ausschluss einer möglichen Zinserhöhung 2022 ist schwer zu begründen und unnötig", sagte Wieland der Wirtschaftswoche. Er zeigte sich vor allem darüber erstaunt, dass EZB-Chefin Christine Lagarde ihren expansiven Kurs damit rechtfertigt, dass man 2023 und 2024 wieder unter dem Inflationsziel von 2 Prozent liegen werde.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank hat die Kreditkosten für mittelfristigen Darlehen gesenkt, um einen eventuellen Konjunkturrückgang abzufedern. Die People's Bank of China (PBOC) teilte mit, dass sie den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) um 10 Basispunkte auf 2,85 Prozent zurücknimmt. Zudem senkte die PBOC die Kreditkosten für Reverse-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von sieben Tagen von 2,20 auf 2,10 Prozent. Die Zentralbank stellte außerdem Liquidität im Wert von 700 Milliarden Yuan über den MLF und 100 Milliarden Yuan über Reverse Repos zur Verfügung.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2021 dank der einsetzenden weltweiten Erholung nach der Corona-Pandemie um 8,1 (Vorjahr: 2,2) Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Wachstum lag damit im Rahmen der Erwartungen. Für das Schlussquartal zeigte sich nach Angaben des staatlichen Statistikbüros vom Montag ein Plus von 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Volkswirte hatten hier einen Anstieg von 3,8 Prozent vorhergesagt.

FREQUENZAUKTION USA

Die US-Telekomkonzerne AT&T und Dish haben die Riege der Bieter für einen Bereich des Mobilfunkspektrums angeführt, der zuvor für militärische Zwecke reserviert war. Wie die Federal Communications Commission am Freitag mitteilte, gaben AT&T 9,1 Milliarden Dollar und Dish Network 7,3 Milliarden Dollar aus. Die Frequenzen gelten als ideal für die Übertragung der schnelleren 5G-Signale in städtischen und vorstädtischen Gebieten. T-Mobile US zahlte 2,9 Milliarden Dollar.

FEHMARNBELTTUNNEL

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Berichten zufolge die Baggerarbeiten für den Fehmarnbelttunnel zwischen Deutschland und Dänemark auf deutscher Seite gestoppt. Damit folgten die Richter einem Antrag des Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbeltquerung, berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung.

VOLKSWAGEN

will seine Fertigungskapazitäten für Elektroautos in China ausbauen. In dem dritten chinesischen E-Auto-Werk des Konzerns in Anhui werde die Produktion Ende 2023 beginnen, teilte VW China der Welt am Sonntag mit.

VONOVIA

wird sich nach den Worten von CEO Rolf Buch zunächst einmal "voll auf die Integration der Deutsche Wohnen" konzentrieren. Mit Blick auf ein mögliches Interesse an einer Beteiligung an der angeschlagenen Adler Group sagte der Vonovia-Chef der Welt am Sonntag: "Grundsätzlich schauen wir uns immer alles an, wenn es darum geht, das Portfolio zu erweitern." Adler sei nach einigen Verkäufen finanziell erst einmal stabilisiert. Buch forderte ferner staatliche Hilfe bei der Sanierung von Immobilien mit schlechter Energieeffizienz gefordert. Die Energiewende im Gebäudesektor in Deutschland sei ohne finanzielle Unterstützung nicht zu schaffen.

LEG IMMOBILIEN

Der jüngste Portfolioausbau hat LEG nach Einschätzung von Finanzchefin Susanne Schröter ihrem Ziel, sich zu einem deutschlandweiten Spieler im Wohnimmobilienmarkt weiterzuentwickeln, ein gutes Stück näher gebracht. "Künftig liegen 20 Prozent unserer Bestände außerhalb Nordrhein-Westfalens, bisher waren es 8 Prozent", sagte sie der Börsen-Zeitung.

DELTICOM

Der Online-Reifenhändler verkauft seine Beteiligung in Höhe von 75 Prozent an seiner US-Tochter Delticom North America Inc an die Tire Capital LLC. Der Kaufpreis beläuft sich auf 7 bis 8 Millionen Dollar. Die Delticom AG stärke mit dem Verkauf sowohl ihre Eigenkapitalbasis als auch ihre Liquidität und werde sich in den kommenden Jahren auf den Ausbau ihrer Marktstellung in Europa fokussieren.

S&T

rechnet für das laufende Jahr mit einem organischen Wachstum von über 10 Prozent und peilt einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro an. Die EBITDA-Marge soll bei 10 Prozent liegen. Wie S&T mitteilte, sind 2021 nach vorläufigen Ergebnissen die Ziele erreicht worden.

SILTRONIC

Dem geplanten Zusammenschluss von Siltronic und dem taiwanischen Wettbewerber Globalwafers Ltd fehlt weiter die Genehmigung durch das Bundeswirtschaftsministerium. Wie der Waferhersteller mitteilte, hat er in den jüngsten Gesprächen keine Angaben dazu erhalten, ob und unter welchen Umständen eine außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für die öffentliche Übernahme von Siltronic durch GlobalWafers erteilt werden könne.

SNP

hat Umsatz und Marge im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die eigenen Ziele verfehlte das Softwareunternehmen jedoch. Im laufenden Jahr setzt SNP auf eine weltweit wieder steigende Investitionsbereitschaft.

NORDIC YARDS

Der ehemalige Eigentümer der insolventen Werften in Wismar, Stralsund und Rostock, hat Interesse an den beiden Standorten Stralsund und Rostock, wie Olga Scholtz, Geschäftsführerin von Nordic Yards Warnemünde, der Welt am Sonntag sagte.

CREDIT SUISSE

Antonio Horta-Osorio ist nach einer Untersuchung des Verwaltungsrats als Verwaltungsratspräsident der Großbank zurückgetreten. Der Verwaltungsrat hat mit sofortiger Wirkung den ehemaligen UBS-Banker Axel Lehmann zum Nachfolger ernannt. Grund für Horta-Osorios Rücktritt seien Verstöße gegen die Corona-Quarantäneregeln gewesen, sagten informierte Personen.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat die Schaffung eines speziellen Marktes für Privatunternehmen vorgeschlagen, die ihre Aktien somit an bestimmten Tagen öffentlich an der Börse handeln könnten, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, und wie aus Vorschlägen der LSE hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einsicht hatte.

SANTANDER

Ein spanischer Richter hat die Entschädigung, die die Banco Santander SA dem Banker Andrea Orcel für die Rücknahme seiner Bestellung zum CEO zahlen muss, auf 51,4 Millionen Euro reduziert. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Ein Gericht hatte die Summe im Dezember zunächst auf 67,8 Millionen Euro festgesetzt.

GOOGLE / META

Mehrere US-Bundesstaaten werfen Führungsspitzen von Google und des Facebook-Mutterkonzerns Meta vor, direkt an illegalen Absprachen für eine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung beteiligt gewesen zu sein. Das von Texas angeführte Bündnis reichte am Freitag (Ortszeit) eine überarbeitete Fassung seiner gegen Google gerichteten Klageschrift vom Dezember 2020 ein.

