Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Kosmetikeinzelhändler MECCA arbeitet mit Centric Software® zusammen, um das Management von Compliance, Etikettierung und Zertifizierung zu verbessernAustralasiens führender Einzelhändler für Kosmetikprodukte, hat sich für die Product Lifecycle Management (PLM)-Lösung von Centric Software entschieden. Centric Software (https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2022-01-07/w8njb9) bietet die innovativsten Unternehmenslösungen für die Planung, das Design, die Entwicklung, das Sourcing und den Vertrieb von Produkten wie Bekleidung, Schuhen, Sportartikeln, Möbeln, Home Décor, Kosmetika, Lebensmitteln und Luxusartikeln, um die strategischen und operativen Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.Das vor mehr als 20 Jahren gegründete Unternehmen MECCA hat die australische und neuseeländische Beauty-Branche neu definiert und bietet rund 200 Marken an, darunter die charakteristischen Linien MECCA Cosmetica und MECCA MAX. Das Angebot umfasst Kosmetika, Hautpflege, Haarpflege, Düfte und Körperpflege sowie Accessoires, die sowohl in den Geschäften als auch online in Australien und Neuseeland sowie über den TMALL Store in China erhältlich sind.Angesichts des rasanten Wachstums des Schönheits- und Wellnessmarktes, der sich ständig ändernden Verbrauchertrends und der Erweiterung des Produktportfolios sah MECCA die Notwendigkeit, die Automatisierung bestehender Prozesse, die die Compliance und die Rückverfolgbarkeit betreffen, zu erweitern und zu verbessern. Auf der Suche nach einer Lösung mit einem integrierten Qualitätsmanagementsystem zur Rationalisierung von Prozessen und zur Zentralisierung von Inhaltsstoffen, Produktangaben und Zertifizierungsdaten in einer sicheren Umgebung entschied sich MECCA für die Implementierung von Centric PLM for Cosmetics and Personal Care (https://www.centricsoftware.com/de/cosmetics-personal-care/)."Es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Back-End-Systeme wie Centric PLM verlassen können, um unser Unternehmen so auszurichten, dass es die Anforderungen unserer Kunden heute und in Zukunft erfüllen kann. Centric PLM bietet uns eine umfassende End-to-End-Lösung, mit der wir große Mengen an Produkteinführungen bewältigen und gleichzeitig sicherstellen können, dass wir die strengen Compliance-Vorschriften einhalten", sagt David Cumberland, Leiter der Finanzabteilung bei MECCA.Mit Centric PLM will MECCA die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Produkte und deren Rohstoffe optimieren, Prozesse rund um die Etikettierung und die Überprüfung von Produktaussagen systematisieren und die Zusammenstellung und Speicherung von Zertifizierungen automatisieren."Wir freuen uns sehr, MECCA an Bord zu haben", sagt Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software. "MECCA erkennt die Stärke des Centric-Ansatzes einer einzigen, umsetzbaren Wahrheitsquelle, insbesondere für das Management der Compliance, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MECCA, um den Anwendungsbereich von PLM in ihrem Unternehmen langfristig zu erweitern." Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung. (https://www.centricsoftware.com/de/in-the-press/mecca-rationalisiert-compliance-mit-centric-plm/)Erfahren Sie mehr über Centric Cosmetics and Personal Care PLM (https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2022-01-07/w8njbc)Demo anforden (http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Media Contacts:EMEA: Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1726979/MECCA_and_Centric_Software.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpgPressekontakt:Angélique Cuilhé,Senior Marketing Manager - EMEA,angelique.cuilhe@centricsoftware.com,Mob +33 (0)6 10 24 53 96Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122902/5122694