Pardubice, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -Als sechstmeistfinanziertes Projekt in der Geschichte von Kickstarter brach DELTA Pro alle Rekorde und sammelte über 10,6 Millionen EuroEcoFlow (https://eu.ecoflow.com/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=delta_pro_launch), ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, hat DELTA Pro (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-delta-pro-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=delta_pro_launch), die tragbare branchenführende Heimbatterie, in Europa eingeführt. Ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne, brach es alle Rekorde und wurde zum meistfinanzierten Tech-Projekt und steht bis heute an sechster Stelle aller Projekte.Mit einer Basiskapazität von 3,6 kWh, die auf 25 kWh erweitert werden kann, ist die DELTA Pro die erste tragbare Hausbatterie der Branche und kann Familien in Notfällen mehrere Tage lang mit Energie versorgen. Im September 2021 brachte EcoFlow die DELTA Max (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-delta-max-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=delta_pro_launch) und die DELTA mini (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-delta-mini-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=delta_pro_launch) in Europa auf den Markt, die beide als Notstromaggregate für kürzere Stromausfälle konzipiert sind."Die sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne von DELTA Pro zeigt, dass der Wunsch der Verbraucher nach tragbaren, sauberen Energieversorgungs- und -speicherlösungen überwältigend ist", sagte Thomas Chan, R&D Director bei EcoFlow. "Ein zuverlässiger Zugang zur Stromversorgung steht für die Verbraucher im Vordergrund, da die zunehmenden Fälle von extremen Wetterbedingungen und Stromausfällen die Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung und nachhaltiger Energiequellen unterstreichen. EcoFlow ist bestrebt, dafür zu sorgen, dass sich die Verbraucher und ihre Familien bereit und sicher fühlen, und es ist genau dieses Ziel, das uns zu Innovationen und noch sichereren und zuverlässigeren Energielösungen anspornt."Zuverlässig und erneuerbar: Die ultimative NotstromlösungDas Herzstück der DELTA-Serie von EcoFlow ist die Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgungslösung, die die Vorbereitung auf den Katastrophenfall ermöglicht. "EcoFlow ist entschlossen, eine größere Rolle bei der Katastrophenvorsorge zu übernehmen, nicht nur durch die Bereitstellung von widerstandsfähiger Technologie, sondern auch durch die Vermittlung von Kenntnissen und Werkzeugen, damit die Menschen immer beruhigt sein können", sagte Chan.Dieses Ziel ist bei den Verbrauchern eindeutig auf Resonanz gestoßen. Als das Unternehmen im Juli 2021 eine Crowdfunding-Kampagne für den DELTA Pro auf Kickstarter startete, kamen innerhalb der ersten 10 Minuten 1 Million Dollar (ca. 0,84 Millionen Euro) zusammen. Am Ende der zweimonatigen Kampagne waren mehr als 12 Millionen Dollar (ca. 10,6 Millionen Euro) zusammengekommen, womit der damalige Kickstarter-Rekord um mehr als 4,3 Millionen Dollar (ca. 3,8 Millionen Euro) gebrochen und das am meisten finanzierte Tech-Projekt der damaligen Zeit wurde. Heute steht die Delta PRO-Crowdfunding-Kampagne immer noch auf Platz sechs aller Kickstarter-Projekte.Im November ernannte TIME den DELTA Pro zu einer der 100 besten Erfindungen des Jahres 2021 (https://time.com/collection/best-inventions-2021/6113128/ecoflow-delta-pro/), die Innovationen auszeichnet, "die die Welt besser, intelligenter und sogar ein bisschen lustiger machen". In der Kategorie Nachhaltigkeit wurde EcoFlow für seine bahnbrechende Produktentwicklung ausgezeichnet.Als erstes Produkt seiner Art stellt der EcoFlow DELTA Pro einen bedeutenden Schritt in Richtung der ehrgeizigen Vision des Unternehmens dar, die Nachhaltigkeit durch die Bereitstellung einer robusten, kohlenstoffarmen und erneuerbaren Energielösung für Privatpersonen, Haushalte und Industrie gleichermaßen zu fördern.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 85 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in 35 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 300 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen finden Sie auf der EcoFlow Website (https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-portable-power-station-dealer?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=delta_pro_launch).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1713225/image_1.jpgPressekontakt:EcoFlow Greater Europe PR,donna.ding@ecoflow.com,(086)18138401354Original-Content von: EcoFlow Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157449/5122692