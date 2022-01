Essen (ots) -werkenntdenBESTEN, Deutschlands größtes Bewertungsportal mit mehr als 100 Millionen Kundenbewertungen aus über 50 Portalen, führt mit einem iOS-Update für seine App jetzt neue Features ein.Mit der App können Nutzer das Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bequem unterwegs nutzen und jetzt von spannenden neuen Features profitieren. Wie die Webversion bietet die App eine schnelle Suche nach Dienstleistungen und Lokalitäten, gegliedert nach Branche und Ort. Dank der optionalen Standortabfrage werden in kürzester Zeit die besten Ergebnisse der gesuchten Branche in der Nähe ausgespielt. Die neue App-Version besticht darüber hinaus mit drei wichtigen Funktionen, die den Komfort für unterwegs deutlich erhöhen:Augmented Reality (AR) - Über die AR-Funktion können Nutzer mithilfe des Kamerabildes in Echtzeit die Einträge in ihrer Nähe inkl. Bewertungsdurchschnitt entdecken.Push-Benachrichtigung - Per Push-Nachricht informiert die App über top bewertete Unternehmen in der Nähe. Per Klick kann sich der Nutzer die Details der Empfehlung ansehen.Favoriten - Das wiederholte Suchen identischer Einträge wird durch die neue Favoritenliste erleichtert. Lieblingseinträge können hier mit einem Klick gespeichert werden."Mit der neuen App-Version von werkenntdenBESTEN verbessern wir die Suchmaschine für Unternehmensbewertungen im Taschenformat noch einmal deutlich", erklärt Dirk Amtsberg, Head of Product Management bei der 11880 Internet Services AG. "Anwender finden mit nur wenigen Klicks immer die bestbewerteten Unternehmen in allen Branchen und sehen in den aggregierten Bewertungen auf einen Blick, wie beliebt ein Unternehmen oder Dienstleister ist. Dank der AR-Funktion müssen sie sich auch nicht lange navigieren lassen. Sie sehen ganz einfach, wo der Beste ist. Die neuen Push-Mitteilungen weisen zusätzlich auf ein gut bewertetes Unternehmen in der Nähe hin - so lernt man vielleicht auch in der eigenen Stadt noch die künftige Lieblingspizzeria in der Nähe kennen."Über 11880 Solutions AGwerkenntdenBESTEN, die Suchmaschine für Online-Bewertungen, ist eine Marke der 11880 Internet Services AG. Diese ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten 11880 Solutions AG mit Hauptsitz in Essen. Seit 25 Jahren vermitteln die Telefonauskunft 11880 und das Online-Branchenbuch 11880.com Verbraucher schnell und zuverlässig an Privatpersonen oder Unternehmen in ganz Deutschland. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nutzen 11880.com mit mehr als 20 Fachportalen der wichtigsten Branchen zur Vermarktung ihres Angebots. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten zur Erhöhung der Online-Sichtbarkeit von KMU. Ergänzt wird das Angebot um einen Sekretariatsservice, Call Center-Dienstleistungen für größere Unternehmen und das Jobportal wirfindendeinenJOB.de.Pressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRJaya Hegelejaya.hegele@11880.com0201 8099 154Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130992/5122721