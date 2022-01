News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX nach Charttechnik am 17.01.2022 ohne US-Handel, wo es meist schwer ist, einen Trend zu etablieren. Wo starten wir? DAXam Freitagshoch Am heutigen US-Feiertag ist dennoch Handel in Europa - was ist da zu beachten? In dieser vorbörslichen Analyse gehe ich auf die Ausgangssituation ein und werfe einen Blick auf die Vorbörse. Hier bekommen wir Stärke in Richtung des Freitagshochs und könnten damit die Schiebezone ...

