Am heutigen US-Feiertag ist dennoch Handel in Europa - was ist da zu beachten? In dieser vorbörslichen Analyse gehe ich auf die Ausgangssituation ein und werfe einen Blick auf die Vorbörse. Hier bekommen wir Stärke in Richtung des Freitagshochs und könnten damit die Schiebezone auch auf der Oberseite verlassen. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...