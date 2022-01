Unterföhring (ots) -Gelungener Start der NFL-Playoffs auf ProSieben: Bis zu hervorragende 19,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) erzielte "ran Football" am Sonntag, 16. Januar 2022, mit der Liveübertragung der San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys (23:17).Bereits am Samstag sorgte der 26:19-Sieg der Cincinnati Bengals gegen die Las Vegas Raiders mit 11,4 Prozent im Schnitt (Z. 14-49 J.) für starke Markanteile.Am kommenden Wochenende überträgt ProSieben die Divisional Round mit vier Playoff-Spielen live:Samstag, 22.01.202222:20 Uhr Cincinnati Bengals @ Tennessee TitansSonntag, 23.01.202202:00 Uhr San Francisco 49ers @ Green Bay Packers20:25 Uhr Arizona Cardinals oder Los Angeles Rams @ Tampa Bay BuccaneersMontag, 24.01.2022,00:25 Uhr Buffalo Bills @ Kansas City ChiefsBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.onePressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5122753