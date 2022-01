Bötzingen (ots) -- Award der Fachzeitschrift Focus Business: Umzugsauktion zählt zu den Top-Arbeitgebern 2022 im deutschen Mittelstand- Der Experte für Privat- und Firmenumzüge sticht als herausragender Arbeitgeber unter 38.000 geprüften Mittelständlern hervor- 14 Prozent mehr Umsatz: Umzugsaktion blickt auf erfolgreichstes Jahr der UnternehmensgeschichteDie Umzugsauktion GmbH & Co. KG wird von der renommierten Fachzeitschrift Focus Business zu einem der Top-Arbeitgeber im Mittelstand des Jahres 2022 gekürt. Rund 38.000 Unternehmen in Deutschland wurden für die jährliche Untersuchung geprüft. Umzugsauktion konnte sich im Bereich "Dienstleistungen" als einer der besten Arbeitgeber hervortun."Die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ist eine tolle Anerkennung für unser Unternehmen", erklärt Umzugsauktion-Geschäftsführer Christian Gimbel. "Sie bestätigt uns zusätzlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Zufriedene Mitarbeiter, die gerne bei uns arbeiten, sind genauso zentral für unseren Geschäftserfolg wie zufriedene Kunden."Die Studie "Top-Arbeitgeber im Mittelstand" wird vom Marktforschungsinstitut FactField im Auftrag des Focus durchgeführt. Einbezogen werden alle Unternehmen mit Standort in Deutschland, die zwischen 11 und 500 Mitarbeitern beschäftigen. In einer groß angelegten Erhebung werden Arbeitnehmer zu ihrer Zufriedenheit befragt sowie Online-Bewertungen der Unternehmen untersucht. Von den rund 38.000 geprüften Unternehmen konnten sich nur 4.000 für eine Auszeichnung als Top-Arbeitgeber im Mittelstand qualifizieren.2021: Rekordumsatz und PersonalwachstumDie Umzugsauktion GmbH & Co. KG betreibt die Portale umzugsauktion.de und umzugspreisvergleich.de. Seit 2003 wurden über 2 Millionen Umzugsanfragen erfolgreich vermittelt und mehr als 300.000 qualifizierte Beratungen durchgeführt. 2021 war das bisher erfolgreichste Jahr in der Historie des Unternehmens: Nach einer Umsatzsteigerung von bereits 23 Prozent im Jahr 2020 konnte der Umsatz im abgelaufenen Jahr um weitere 14 Prozent erhöht werden.Die Umzugsauktion GmbH & Co. KG expandiert auch personell weiter: Im Oktober wurden neue Büroräume im baden-württembergischen Bötzingen bezogen (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/umzugsauktion/rekordumsatz-und-personalwachstum-umzugsauktion-bezieht-groesseres-buero-am-neuen-standort-in-boetzingen/), um dem steigenden Personalbedarf Rechnung zu tragen. Auf 500 Quadratmetern ist Platz für weiteres personelles Wachstum in den kommenden Monaten. Derzeit beschäftigt Umzugsauktion 25 Angestellte.Pressekontakt:Barbara Schmid+49 911 520 25-808presse@umzugsauktion.dewww.facebook.com/umzugspreisvergleichOriginal-Content von: umzugsauktion.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66690/5122747