Die Aussicht auf bis zu vier mögliche Leitzins-Erhöhungen der US-Notenbank FED sorgt zunächst für steigende Renditen an den Zinsmärkten. Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten breitet sich wieder Erleichterung aus. 14. Januar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Seit Jahresbeginn fallen die Kurse und bleiben damit Hauptthema an den Rentenmärkten diesseits wie jenseits des Atlantiks. Die Renditen zehnjähriger US-Treasuries sind in dieser Woche zeitweise auf das höchste Niveau seit Beginn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...