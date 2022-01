Es ist natürlich schwierig vorherzusagen, welche Aktien im Jahre 2035 zu den 15 wertvollsten Konzernen unseres Planeten gehören. Wir alle leben in einer Welt, in der FAANG oder MAMAA, welches Akronym man auch immer verwenden möchte, dominieren. Aber: Es gibt auch andere Aspiranten auf diese Plätze, die zumindest noch Aufholpotenzial besitzen. Ich glaube, dass 13 Jahre ein ausreichend langer Zeitraum ist, damit Sea Limited (WKN: A2H5LX) und The Trade Desk (WKN: A2ARCV) zum Kreis der 15 zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...