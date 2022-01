Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,21 Prozent hinzu auf 12'551,53 Punkte.Zürich - Nach dem bislang eher durchwachsenen Börsengeschehen im neuen Jahr wagt der Schweizer Aktienmarkt am Montag einen zaghaften Stabilisierungsversuch. Immerhin hatte der Leitindex SMI in der Vorwoche deutlich am Terrain verloren. Zugesetzt hat ihm die Erwartung steigender Leitzinsen in den USA und ein absehbares Ende der jahrelangen Geldschwemme. «Die Anleger fragen sich nun...

Den vollständigen Artikel lesen ...