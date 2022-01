Wasserstoff-Aktien haben in den letzten Handelswochen weiter an Boden verloren. Dem konnte sich auch das Papier von Plug Power nicht entziehen. Frische Impulse sind von einem Event zu erwarten, dass der Wasserstoff-Spezialist für Mittwoch (19. Januar) geplant hat. Es handelt sich dabei um ein angekündigtes "Business Update".Welche Details Plug Power im Rahmen der Veranstaltung kommunizieren wird, steht noch in den Sternen. Im Januar 2021 stellte das Unternehmen indes Eckdaten für das zuvor vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...