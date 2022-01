Hannover (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten bleibt die Sorge vor schnell steigenden Leitzinsen in den USA das bestimmende Thema, so die Analysten der Nord LB.In diesem Umfeld hätten die Kurse deutscher Staatsanleihen ihre Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Die am Freitag veröffentlichten Preisdaten könnten auf einen etwas nachlassenden Aufwärtsdruck bei der Inflation hindeuten. Die Kurse von US-Staatsanleihen seien daraufhin leicht ins Minus gedreht. ...

