MAINZ (dpa-AFX) - Der Showklassiker "Wetten, dass..?" im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. "Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren", teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit. Im November 2021 hatte es bereits nach langer Pause eine Ausgabe gegeben./rin/DP/eas