In 3 Sätzen Die rasche Expansion der Marihuana-Branche wird Columbia Care in die Gewinnzone schicken. Die Aktien von Costco sind in den letzten Jahren um 125 % gestiegen und die Dynamik könnte sich fortsetzen. Der Bedarf an globaler Gesundheitsversorgung kurbelt das Wachstum von Medtronic an. Es ist immer eine gute Idee, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Eine Diversifizierung bei der Anlage ist für das Portfolio von Vorteil. Die Auswahl von Wachstumsaktien aus verschiedenen Sektoren sorgt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...