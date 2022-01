Im nordrheinwestfälischem Issum feiert der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW die Inbetriebnahme eines Windparks mit bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung. Das Projekt soll Schule machen. Mit der BNK (Bedarfsgrechte Nachtkennzeichnung) gehen nun bei einem Windpark am Niederrhein nachts die Lichter aus. Darüber berichtet der LEE NRW. Demnach ging in einem Windpark-Verbund in Issum Nordrhein-Westfalens erstes größeres Projekt für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen ...

