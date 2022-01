Zuvor war EUR/USD in den Vormonaten immer wieder am 50er-EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und hatte dann die übergeordnete Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Der Ausbruch nach oben deutet auf einen Trendwechsel hin. Dabei ist zu beachten, dass es auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gekommen ist, was EUR/USD weiteren Auftrieb geben könnte. Das sich EUR/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...