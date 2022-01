Die Aktie des norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel startet mit einem Plus von 2,2 Prozent freundlich in die neue Handelswoche. Ein erster Silberstreif am Horizont, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche kontinuierlich an Wert verloren hatte. Die Lage bleibt allerdings angespannt und Anleger müssen jetzt auf diese Marken achten.Die Korrektur schreitet weiter voran und die Nel-Aktie hat seit dem November-Hoch bei 20,44 Norwegische Kronen (NOK) rund 33 Prozent an Wert verloren. In der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...